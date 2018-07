RMF: Trwa poszukiwanie pytona. "Niewielkie szanse"

Nad Wisłą niedaleko Konstancina wznowiono poszukiwania pytona tygrysiego, którego zrzuconą skórę znaleziono w piątek. "Szanse na znalezienie nie są wielkie" - ocenił w rozmowie z reporterem RMF FM Karolem Pawłowickim Dawid Fabiański z fundacji Animal Rescue.

"To jak, gra w totka, bo teren jest bardzo trudny - jest raz bagnisty, raz piaskowy, zarośnięty dość dużymi krzakami, tak że jest to ciężkie do zweryfikowania" - podkreślił Dawid Fabiański.

"To czwarty wieczór poszukiwań, a właściwie dzień - jesteśmy na nogach od godz. 6 rano, kończymy o godz. 2-3 - i wracamy znowu" - dodał.

Pracownik fundacji Animal Rescue powiedział także, że według wstępnych informacji poszukiwany pyton to samica, w związku z czym nadano jej imię "Balbina".

Dziś policja rzeczna patrolowała Wisłę w okolicy, gdzie znaleziono tzw. "wylinkę", czyli skórę, którą węże zrzucają na wiosnę i latem.

Wszystkie osoby, które natkną się na węża, jego wylinkę lub mają informację o jej pochodzeniu, są proszone o kontakt pod numerem 223506691 lub 792112 222.

