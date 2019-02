Jest wstępne porozumienie pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT z zarządem spółki w sprawie nowego regulaminu wynagrodzeń. Według zaproponowanej tabeli płac - stewardessy i piloci dostaną podwyżki w wysokości tysiąca złotych brutto.

Zdjęcie Pikieta związkowa przed siedzibą PLL LOT w Warszawie /Marcin Obara /PAP

Mimo to przed główną siedzibą LOT-u w Warszawie trwa pikieta pracowników.

Reklama

- Te propozycje, które przedstawił LOT wieczorem, w moim odczuciu zostały przedstawione pod wpływem tej pikiety. Zarząd LOT-u pamięta o tym, że strajk de facto zaczął się do tego typu pikiet. Więc my póki co czekamy, czy zarząd LOT-u dotrzyma słowa - mówi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Rady OPZZ województwa mazowieckiego

Pracownicy mówią, że chcą teraz wywalczyć większy czas na wypoczynek.

- Walczymy, żebyśmy mieli wypoczynek większy, niż gwarantują nam minima tak zwanych flight time limitation. W ogóle uważamy, że wszelkie niestandardowe formy zatrudnienia w Polsce już przerosły ludzkie pojęcie. Uważamy, że praca stewardessy i praca pilota jest pracą etatową - ­mówi jedna z protestujących.

Michał Dobrołowicz