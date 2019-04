RMF: Zwłoki noworodka. Policja zatrzymała trzy osoby

Trzy osoby zatrzymane przez policję w Łódzkiem w sprawie zakopanych zwłok noworodka, znalezionych koło Zgierza - dowiedziała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Wśród zatrzymanych jest matka dziecka.

Zwłoki noworodka znalezione koło Zgierza. Policja zatrzymała trzy osoby

Wśród ujętych jest 37-letnia matka dziecka i jej rodzice.

Matka dziecka była przesłuchiwana w ramach pomocy prawnej do innego dochodzenia, związanego z dostępem do leków wczesnoporonnych. Kobieta nie potrafiła przekonująco wytłumaczyć czy poroniła, czy urodziła. Żeby wyjaśnić nieścisłości, policjanci pojechali z nią do szpitala i wtedy okazało się, że 37-latka jest po porodzie.



Ostatecznie matka wskazała miejsce, gdzie zakopała ciało dziecka.



Jutro ma odbyć się sekcja zwłok noworodka, która powinna wyjaśnić czy dziecko urodziło się martwe czy żywe.

Agnieszka Wyderka