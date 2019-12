"Boję się, że okres przedświąteczny zostanie wykorzystany do tego, żeby "wybić zęby" wymiarowi sprawiedliwości" - powiedział lider Wiosny, europoseł Robert Biedroń. Zarzucił PiS, że projekt zmian w ustawie o sądach zbliża Polskę do Białorusi.

Zdjęcie Robert Biedroń /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Posłowie PiS złożyli w czwartek wieczorem obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze. Nowe rozwiązania maja dyscyplinować sędziów, którzy przekraczają swoje uprawnienia.

Biedroń został zapytany przed konwencją Wiosny o to, czy na trwającym posiedzeniu Sejmu pojawi się zgłoszony przez PiS projekt. "Boję się, że ten okres przedświąteczny zostanie wykorzystany do tego, żeby wybić zęby wymiarowi sprawiedliwości, że to jest stara sztuczka Prawa i Sprawiedliwości, żeby robić takie wrzutki w takim okresie, w którym Polki i Polacy są zajęci świętami.

"Jako europoseł obserwuję to w kontekście całej Europy i Polska dzisiaj zmierza w kierunku Białorusi, Rosji, a nie w kierunku wartości zjednoczonej Europy i to widać bardzo wyraźnie" - podkreślił Biedroń.