"Listy imienne związane z lotami realizowanymi na wniosek Kancelarii Sejmu są w dyspozycji Kancelarii Sejmu" - poinformował w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Oświadczył jednocześnie, że KPRM przekaże posłom PO wszystkie dokumenty dotyczące lotów Kancelarii Sejmu, jakimi dysponuje.

Zdjęcie Rzecznik rządu Piotr Müller /Adam Chełstowski /Agencja FORUM

O udostępnienie, w ramach kontroli poselskiej , wszystkich dokumentów dotyczących przelotów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego rządowymi samolotami zwrócili się we wtorek do szefa KPRM Michała Dworczyka posłowie PO Sławomir Nitras i Jan Grabiec. Wyrazili oczekiwanie, że w środę zostaną im one przedstawione.

Posłowie Platformy chcieli zweryfikować m.in. doniesienia o tym, że marszałek Kuchciński naruszał instrukcję HEAD, m.in. wykorzystując loty do Rzeszowa, oraz o tym, że członkowie rodziny marszałka mieli latać rządowymi samolotami bez udziału osoby uprawnionej do przelotów.

Na briefingu prasowym przed KPRM rzecznik rządu poinformował, że w części, w której zostały zgromadzone, dokumenty zostały już przekazane, a "w najbliższych dniach" przekazana zostanie cała reszta materiałów, którymi dysponuje Kancelaria.

"Wszystkie dokumenty, które są zgromadzone w Kancelarii Premiera, oczywiście zostaną przekazane" - zapewnił.

Müller zaznaczył jednocześnie, że Kancelaria Premiera "nie gromadzi" imiennych list związanych z lotami realizowanych na wniosek kancelarii innych instytucji państwowych.

"Listy imienne są w dyspozycji Kancelarii Sejmu. Jesteśmy zdziwieni tym, że dzisiaj akurat do Kancelarii Premiera posłowie PO w tym zakresie przychodzą, bo doskonale wiedzą, że te listy znajdują się w Kancelarii Sejmu. Jest to kontynuowanie pewnego teatru politycznego" - ocenił.