"Od momentu, w którym złożyłem zawiadomienie na szefa KNF w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa korupcyjnego, trwa brutalny atak na mnie ze strony TVP" - napisał na Facebooku Roman Giertych. Pełnomocnik Leszka Czarneckiego zapowiedział pozwy wobec dziennikarzy.

"Dotychczasowe działania przeciwko mnie dziennikarzy tej stacji od roku 2015 ignorowałem. Teraz miarka się przebrała. Będę konsekwentnie pozywał każdego dziennikarza i redaktora naczelnego każdego wydania za każdy materiał, który narusza moje dobra osobiste" - napisał Giertych.

Adwokat domaga się przeprosin i przekazania 200 tys. zł na cel społeczny od Danuty Holeckiej, prezenterki "Wiadomości".



"Brak realizacji żądania spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego" - napisał.



"Jako adwokat chętnie reprezentuje przed sądem polityków opozycji. Ale kiedy to on był politykiem - reprezentował zupełnie inne wartości. Roman Giertych był przecież prezesem Młodzieży Wszechpolskiej i Ligi Polskich Rodzin. Przez rok był też wicepremierem i ministrem edukacji - i to między innymi w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Skąd więc ta zmiana?" - powiedziała Hołecka, zapowiadając materiał Konrada Węża.

Giertych towarzyszył akcjonariuszowi Getin Noble Banku i Idea Banku Leszkowi Czarneckiemu 19 listopada podczas składania zeznań w katowickiej prokuraturze po aferze KNF, którą ujawniła "Gazeta Wyborcza".