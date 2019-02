Romaszewska nie chce pomnika Mazowieckiego. "Już wystarczająco się wszyscy nie lubimy"

W Porannej rozmowie RMF FM Zofia Romaszewska - doradca prezydenta - skrytykowała pomysł Andrzeja Dudy, który chciałyby, żeby w Warszawie stanął pomnik Tadeusza Mazowieckiego. "Nie lubię Tadeusza Mazowieckiego" - przyznała. "Jego część życia związana z latami 50. Nie warto na ten temat gadać. Już wystarczająco się wszyscy nie lubimy" - dodała. "Prezydent jest młodym człowiekiem. Nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wyglądała rzeczywistość onych czasów" - tłumaczyła Romaszewska.

Robert Mazurek, RMF FM: Dama Orderu Orła Białego. Wspominam, bo porozmawiamy o tym, co było, co doprowadziło do tego, że pani znalazła się w tym miejscu, w którym jest. Ale trzeba zacząć od wspomnienia o Janie Olszewskim. To był bohater, którego wszyscy pamiętamy, jako byłego premiera, a życiorys miał taki, że rzeczywiście można by nim obdzielić tuzin postaci. Zaczynał w Szarych Szeregach, ale pani go poznała później. Ale jakie jest pierwsze skojarzenie z Janem Olszewskim?

Zofia Romaszewska, doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy: - Żal, że go nie ma, taki mam obraz. Po pierwsze jest mi bardzo smutno, że go nie ma. Bo to osoba, która czyniła pewien porządek wartości.

W przyszłą niedzielę będzie rocznica zakończenia słynnego procesu o Radio Solidarność. Na ławie oskarżonych pani mąż, pani, wśród obrońców Władysław Siła - Nowicki, no i Jan Olszewski oczywiście.

- Nasz proces był, z naszego punktu widzenia, bardzo atrakcyjny. Dla nas to było ciekawe, bo się wreszcie wyjeżdżało z tej Rakowieckiej. To w swoim czasie było bardzo izolacyjne więzienie, więc wielka przyjemność przejazdu. Potem się okazało, że konwój był niesłychanie obstawiony, bo poszła plotka, że nas mają porwać. W związku z tym byliśmy bardzo pilnowali. My nie wiedzieliśmy o tym, więc bardzo mnie dziwiło, dlaczego tyle milicji jest z jednej i z drugiej strony. Jak przychodziliśmy na salę sądową, to w szpalerze milicji szliśmy. Koledzy, którzy dostali się na salę za tym szpalerem, nas witali, krzyczeli. Nikt nas nie bił, ale rzeczywiści poruszaliśmy się w bardzo ścisłym szpalerze.

A jakim obrońcą był Jan Olszewski?

- Jan Olszewski to był przede wszystkim nieprawdopodobnie mądry człowiek i po prostu dokonały adwokat, doskonały. Jeżeli gdziekolwiek występował Jan Olszewski, to znaczyło, że sprawa jest sprawą poważną, a sąd jest niepoważny, że może w ogóle taką sprawą się zajmować i że się nie wstydzi. Jan Olszewski jak wchodził na salę, to rzeczywiście sąd malał i sąd się wstydził. Ja to mówiłam już wielokrotnie, ale to naprawdę było bardzo charakterystyczne. Po prostu wstyd było osądzać ludzi, którzy zachowywali się przyzwoicie i których decydował się bronić Jan Olszewski. To znaczy, że to byli ludzie, którzy walczyli o Polskę. To są dumne słowa, ale rzeczywiście tak było, to znaczy my byliśmy po prostu bardzo przyzwoici.

Po ludzku rzecz biorąc, on nie robił żadnej kariery, nie miał wielkich pieniędzy, pięknej willi w Konstancinie...

- Jan Olszewski miał jedną właściwość, która była niesłychana. Jemu najbardziej zależało na tym, żeby sprawy, które prowadził, były na odpowiednio wysokim poziomie. Fenomenalne mowy głosił, były to niesłychanie celne mowy.

