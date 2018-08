Rośnie bilans utonięć w Polsce

Od 1 kwietnia w kraju odnotowano 251 utonięć - poinformowało w środę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB zaapelowało o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.

Zdjęcie We wtorek utonęło sześć kolejnych osób /Fot. Piotr Jedzura /Reporter

Jak czytamy na stronie RCB, w polskich kąpieliskach we wtorek utonęło sześć osób.

W sumie od 1 kwietnia - według danych Komendy Głównej Policji - zanotowano 251 utonięć. RCB zaapelowało o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.

W środę RCB przypomniało na Twitterze, że należy pływać tylko w wyznaczonych miejscach i stosować się do poleceń ratownika oraz nie można wchodzić do wody po alkoholu. RCB zaapelowało też we wcześniejszym komunikacie o ostrożność w czasie burzy. Przypomniało, że w czasie burzy osoby pływające powinny natychmiast wyjść z wody i oddalić się od brzegu.