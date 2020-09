Róża Thun: Przekop Mierzei Wiślanej to zagrożenie dla Bałtyku

"Przekop Mierzei Wiślanej to zagrożenie dla Bałtyku, temat palący nie tylko dla Polski" - napisała europosłanka Róża Thun. Jak dodała, spotkała się w tej sprawie z Virginijusem Sinkevičiusem, europejskim komisarzem ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

"Przekop Mierzei Wiślanej to zagrożenie dla Bałtyku, temat palący nie tylko dla Polski. Reagując na liczne Państwa głosy, zorganizowałam dziś spotkanie z kom. ds. środ. Sinkevičiusem, bo 'zdecydowane działania są konieczne do ochrony natury i odwrócenia procesu degradacji ekosystemów" - napisała Thun na Twitterze.

Europosłanka poinformowała również, że europejski komisarz traktuje sprawę przekopu Mierzei poważnie.



"Są zawiedzeni faktem, że mimo obietnic ze strony Polski, prace dot. Mierzei Wiślanej ruszyły. Komisarz zapowiedział, ze jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie to w przyszłym miesiącu przedstawi Kolegium Komisarzy wniosek ws. skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z kolejnymi pytaniami o dodatkowe działania, Komisarz nie wyklucza listu do polskiego ministra, wzywającego do zaprzestania prac" - napisała Thun.