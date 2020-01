Rozpoczęło się "Forum dla Praworządności" Polskiej Akademii Nauk

W piątek po godz. 10 rozpoczęło się "Forum dla Praworządności" organizowane przez Polską Akademię Nauk. Jego tematem będzie przyszłość wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W spotkaniu udział biorą m.in.: wicepremier Jarosław Gowin i wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Do uczestnictwa w "Forum dla Praworządności" zaproszeni zostali przedstawiciele władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, a także środowiska prawnicze i naukowe. Nie przewidziano obecności przedstawicieli partii politycznych.

"Naszym głównym oczekiwaniem jest, żeby powstał taki kanał, w którym obie strony sporu będą mogły komunikować się w sposób merytoryczny i wyważony. Chcemy prowadzić dyskusję na poziomie naukowym i merytorycznym, jako Polska Akademia Nauk jesteśmy do tego przyzwyczajeni i predysponowani, nie chcemy wchodzić w politykę" - mówił PAP prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński.

"Jako naukowcy podjęliśmy - na prośbę środowisk prawniczych - taką próbę, podjęliśmy decyzję, że nie powinniśmy uchylać się od próby, żeby powstał taki kanał komunikacji. Jak to się skończy? Tego nie wiem, ale nie chcemy popełnić grzechu obojętności" - dodał.

W spotkaniu udział bierze m.in. wicepremier, szef MNiSW Jarosław Gowin, wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek oraz przedstawiciele: Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Mucha wyraził nadzieję, że na spotkaniu będzie prowadzona dyskusja, która pozwoli przedstawić stanowiska stron i wysłuchać tego, co mają do powiedzenia. "Trzeba podziękować organizatorom za to, że wystąpili z taką inicjatywą. Przychodzę na to spotkanie z dobrą wiarą i dobrą wolą" - podkreślił.

Udziału w spotkaniu nie bierze marszałek Sejmu, ani marszałek Senatu; nie ma też przedstawicieli Kancelarii Premiera, ministerstwa sprawiedliwości czy Trybunału Konstytucyjnego.

Uczestnicy piątkowego spotkania podpiszą deklarację intencji wzięcia udziału w pracach Forum, a także wygłoszą oświadczenia nt. kluczowych zagadnień dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Efektem spotkania będzie powołanie grupy roboczej przedstawicieli poszczególnych instytucji.