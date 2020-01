Mieszkańcy niespełna 170-tys. Gliwic wybierają w niedzielę w przedterminowych wyborach prezydenta miasta, w miejsce Zygmunta Frankiewicza, który został senatorem. O urząd prezydenta ubiega się czterech kandydatów: Andrzej Gillner, Kajetan Gornig, Janusz Moszyński i Adam Neumann.

Zdjęcie Mieszkańcy Gliwic wybierają prezydenta /Wojciech Stróżyk /Reporter

Mieszkańcy głosują w 106 stałych i 11 zamkniętych obwodach głosowania. Lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 7 rano. Głosowanie zakończy się o 21. Do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza - w tym czasie nie wolno publikować sondaży i agitować na rzecz kandydatów.

Do Miejskiej Komisji Wyborczej nie dotarły dotąd żadne sygnały o incydentach czy zakłóceniach przebiegu wyborów. Wszystkie lokale wyborcze otwarto punktualnie.

Do udziału w wyborach uprawnionych jest ok. 138 tys. osób. Jeśli pierwsza tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, czyli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy głosów, to wyborcza dogrywka z udziałem dwóch kandydatów z najwyższymi wynikami odbędzie się za dwa tygodnie - 19 stycznia.

W lokalu wyborczym należy okazać dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację studencką albo inny dokument ze zdjęciem). Na karcie do głosowania należy postawić znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok wybranego nazwiska. Głosować można tylko na jedną osobę.

Niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce lub zagłosowanie na kilku kandydatów spowoduje nieważność głosu. Po oddaniu głosu należy wrzucić kartę do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna.

Komisarz Wyborczy w Katowicach przyjął zgłoszenia o utworzeniu ośmiu komitetów wyborczych. Cztery z nich zarejestrowały kandydatów na prezydenta w Miejskiej Komisji Wyborczej w Gliwicach. Kandydat SLD nie zebrał wystarczającej liczby podpisów poparcia, a trzy pozostałe komitety kandydatów nie zgłosiły.

Kandydują: startujący z komitetu wyborczego Efektywnie dla Gliwic Andrzej Gillner, Kajetan Gornig z komitetu Kajetan Gornig i Dominik Dragon, a także (z własnych komitetów): pełniący obowiązki prezydenta Gliwic Janusz Moszyński oraz obecny wiceprezydent miasta Adam Neumann.

Zygmunt Frankiewicz, którego następca zostanie wyłoniony w przedterminowych wyborach, był najdłużej urzędującym prezydentem miasta w Polsce. Pełnił funkcję prezydenta Gliwic od 1993 r., czyli ponad 26 lat. Od 22 października 2019 r., decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, obowiązki prezydenta Gliwic pełni Janusz Moszyński - jeden z czterech kandydatów na urząd prezydenta miasta.