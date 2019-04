Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej rozszerzenia programu "Rodzina 500 plus" na pierwsze dziecko - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki /Jacek Domiński /Reporter

Projekt przewiduje, że prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18. roku życia, również jedynacy bez względu na dochody rodziny.

Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych - 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

"Przeszliśmy rewolucję, pozytywną rewolucję prorodzinną, pozytywną rewolucję prorozwojową, rewolucję gospodarczą. Ona powoduje, że dzisiaj mamy jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych przy zrównoważeniu czynników makroekonomicznych" - wskazał premier.



Premier podkreślił, że program "Rodzina 500 plus" ma koncentrować się na skutkach długo-, średnio- i krótkookresowych. Wskazał, że jednym z podstawowych czynników osłabiających wzrost gospodarczych jest "osłabienie demografii".

"A więc w tym długim horyzoncie czasowym: 10, 20, 30 lat, program 500 plus, program, który ma służyć dzietności, ma służyć temu, żeby poprawić demografię Polski, żeby była młodzież, która będzie potem pracowała i na nasze emerytury, i na rozwój gospodarczy całego kraju. To po to tworzymy ten program - dla długofalowego rozwoju Polski" - powiedział.

Dodał, że skutki programu będą widoczne także w perspektywie kilku, kilkunastu lat. Wskazał, że rodziny korzystające już ze świadczenia 500 plus więcej inwestują m.in. w zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy wakacyjne i w sport.

"Krótka perspektywa - jak mówił premier - "bezpośrednio wpływająca na najbliższe kwartały, jeden, dwa lata to przełożenie na fazę cyklu koniunkturalnego". "Jesteśmy w fazie pewnego spowolnienia. Wtedy klasyczną odpowiedzią (...) jest odpowiedź fiskalna. (...) Odpowiedzialny rząd robi to, na co ma wpływ, w tym przypadku wykonujemy impuls fiskalny, dokonujemy zmiany w wydatkach, która przełoży się również na wygładzenie cyklu koniunkturalnego" - dodał.