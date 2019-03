W tzw. deklaracji LGBT plus niepokoi mnie potencjalne naruszenie konstytucji - przepisów dotyczących prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi poglądami - powiedział w poniedziałek Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Zdjęcie Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak /Jan Bielecki /East News

W połowie lutego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał tzw. deklarację LGBT plus. Dokument zakłada działania w takich obszarach jak: bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja, a także praca. W dziedzinie edukacji w deklaracji zapowiedziano m.in. wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W ubiegłym tygodniu RPD Mikołaj Pawlak skierował do prezydenta Trzaskowskiego pismo, w którym pyta o realizację zapisów deklaracji, odnoszących się do edukacji seksualnej oraz problematyki LGBT. Rzecznik poprosił o odpowiedź m.in. na to, "jakie korzyści i dobra ma nieść realizacja deklaracji LGBT plus w zakresie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi poglądami?".

Rzecznik: Deklaracja LGBT plus może nie mieć podstawy prawnej

W poniedziałek w Radiu Zet Pawlak podkreślił, że w ostatnim czasie dotarło do niego wiele sygnałów od obywateli i organizacji społecznych, "wyrażających głęboki niepokój związany z zamiarem wprowadzenia do edukacji szkolnej zasad przewidzianych w deklaracji LGBT plus".

Jego zdaniem, deklaracja podpisana przez prezydenta stolicy może nie mieć podstawy prawnej. "Niepokoi mnie potencjalne naruszenie konstytucji, przepisów dotyczących prawa rodziców do wychowania zgodnie z własnymi poglądami. To my, rodzice, mamy prawo ustalić, w jakim wieku dzieci będą dowiadywały się o różnych sprawach życia dorosłego" - powiedział Pawlak.

Na uwagę, że w deklaracji nie ma mowy o edukacji seksualnej w wieku przedszkolnym, odpowiedział: "dlatego proszę pana prezydenta, by to wyjaśnił, bo deklaracja jest zbyt ogólna". "Chcę wiedzieć, co ma na myśli, że edukacja będzie się opierała na standardach WHO" - wyjaśnił rzecznik.

Pytany, co jest niepokojące w standardach WHO odpowiedział, że "właśnie seksualizacja dzieci". "Część rodziców może się z tym nie zgadzać, i mają do tego pełne prawo. Jeżeli ktoś za ich plecami będzie usiłował takie rzeczy wprowadzać do edukacji szkolnej, to nie ma na to zgody" - oświadczył RPD.

Jego zdaniem, edukacja seksualna oparta na standardach WHO może prowadzić do "całkowitej degrengolady, jaka ma miejsce w krajach, w których było to wprowadzone wiele lat temu".