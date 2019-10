RPD: Patostreamerów trzeba odciąć od pieniędzy

Pieniądze zarabiane na cyberprzemocy, patostreamie i pornografii to szlam internetu - uważa Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Jego zdaniem, należy jak najszybciej zmodyfikować prawodawstwo i odciąć ludzi, którzy się na tym wzbogacają, od pieniędzy. Podpisano deklarację w tej sprawie.

Zdjęcie Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak /Fot. Piotr Molecki /East News

We wtorek Rzecznik Praw Dziecka wraz z między innymi ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim i z przedstawicielami mediów podpisali "Deklarację współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie".

Deklaracja ta zobowiązuje do podjęcia działań, które zagwarantują ochronę dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami przez tworzenie i sprawne wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów eliminujących możliwości czerpania korzyści finansowych z cyberprzemocy. Ma ona także usprawnić wymianę informacji między dostawcami treści i usług internetowych tak, by jak najszybciej docierały do odpowiednich instytucji sygnały o nowych zagrożeniach. W ramach deklaracji organizowane będą również kampanie społeczne i edukacyjne w celu wypromowania wartościowych treści i możliwości internetu.

Mikołaj Pawlak zaapelował we wtorek, by jak najszybciej działać i zmienić prawo na takie, które pozwoli odciąć od pieniędzy osoby propagujące w internecie niebezpieczne treści. Jego zdaniem pieniądze zarabiane na cyberprzemocy, patostreamie i pornografii to "szlam internetu". "Dzieci nie mogą czekać na ochronę, a za kilka lat może być już za późno" - przekonywał. Dodał, że deklaracja na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie to "pierwszy krok w kierunku ochrony dzieci i bardzo ważne zobowiązanie".

Pawlak: Trzeba odciąć cyberprzestępców od pieniędzy

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił też uwagę na "konieczność pilnego wprowadzenia przepisów, które pomogą rozbić przemysł cyberprzemocy, uderzając w podstawy tej szkodliwej działalności - w finanse". "Niech praca nad prawem, które sprosta tym wyzwaniom, będzie naszym wspólnym zadaniem, podjętym dla dobra młodych Polaków" - wskazywał.

W kontekście form cyberprzemocy rzecznik wskazał na patostreaming. Polega on na transmitowaniu, przeważnie na żywo, szkodliwych społecznie zachowań z pogranicza patologii (stąd nazwa). Czasem są to wręcz treści ocierające się o przestępstwa. Chodzi np. o libacje, obrażanie i poniżanie innych, bijatyki czy namawianie dzieci do zachowań seksualnych. Najpopularniejsze kanały z patostreamami są dla twórców bardzo dochodowe, a z badań wynika, że wiele wpłat pochodzi od dzieci.

Wśród innych form cyberprzemocy są m.in. publikowanie ośmieszających filmików i zdjęć, rozsyłanie gróźb i fałszywych informacji, poniżające wykluczanie z grup i forów w serwisach społecznościowych. "Statystyki alarmują, że cyberprzemocy doznaje nawet do 50 procent młodych ludzi. Zmasowanych ataków w sieci doświadczył już co piąty nastolatek" - podkreślono w komunikacie Rzecznika Praw Dziecka.