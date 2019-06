Rzecznik Praw Obywatelskich z urzędu zajął się zbadaniem sprawy porzuconego przez pracodawcę pracownika z Ukrainy; pozostawiony w lesie chory mężczyzna zmarł. W tej sprawie RPO wystąpił do Głównego Inspektora Pracy - podało we wtorek Biuro RPO.

Zdjęcie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar /Michał Woźniak /East News

"Istnieje podejrzenie, że pracodawca mógł nie przestrzegać podstawowych zasad wynikających z przepisów prawa pracy, w tym legalności zatrudniania cudzoziemców. Dlatego Rzecznik wystąpił do Głównego Inspektora Pracy - Departamentu Legalności Zatrudnienia o poinformowanie o podjętych czynnościach kontrolnych wobec pracodawcy zmarłego" - przekazano w komunikacie Biura RPO.

Reklama

Jak dodano, chodzi przede wszystkim o ustalenie przyczyn i okoliczności tragicznego zdarzenia oraz o sprawę legalności zatrudniania cudzoziemców przez pracodawcę, obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, przygotowania pracowników do pracy, a także przestrzegania przepisów dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy.

Okoliczności zdarzenia opisała w poniedziałek "Gazeta Wyborcza". Ukrainiec pracował w zakładzie produkcji trumien koło Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Kiedy zasłabł w pracy, właścicielka zakładu wywiozła go do lasu koło Skoków niedaleko Wągrowca i pozostawiła. Zwłoki mężczyzny odnalazł leśniczy. W związku z tą sprawą zatrzymano właścicielkę zakładu, która trafiła do aresztu. Grozi jej do 5 lat więzienia.

Zmarły - jak ustalono - to 36-letni obywatel Ukrainy. Pracował w zakładzie produkującym trumny, niedaleko Nowego Tomyśla - około 120 km od Skoków. "Policjanci ustalili, że w upalny dzień mężczyzna zasłabł w pracy i stracił przytomność. Gdy inni pracownicy zawiadomili właścicielkę, ta zabroniła wzywać karetkę pogotowia i nakazała wszystkim iść do domu. Potem okazało się, że nieprzytomny mężczyzna zniknął z terenu zakładu. Nie pojawił się także w domu, w którym mieszkał" - mówił rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

Borowiak wskazał, że dowody i inne materiały informacyjne, które trafiły w ręce prokuratorów, dały podstawę do przedstawienia właścicielce zakładu zarzutów nieudzielenia pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Podobna kara grozi zatrzymanemu innemu obywatelowi Ukrainy, który znając okoliczności zdarzenia, ukrywał się i zatajał informacje, utrudniając w ten sposób śledztwo.