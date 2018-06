RPO: Kadencja I prezes SN musi trwać do 2020 roku

"Kadencja I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf trwa i musi trwać do 2020 r. Skrócenie wieku emerytalnego I prezes SN jest ewidentnym łamaniem konstytucji" - powiedział w czwartek w Polsat News RPO Adam Bodnar.

Zdjęcie Małgorzata Gersdorf /Jacek Domiński /East News

Bodnar został zapytany o ustawę o SN, zgodnie z którą 3 lipca w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą dalej pełnić funkcje, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja, złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN.

Zdaniem RPO, konieczność pytania prezydenta o zgodę na przedłużenie kadencji "zagraża niezależności sędziów". "Ocena wtedy zależy od czynników politycznych, a nie od, można powiedzieć, ich indywidualnej sytuacji" - ocenił Bodnar.

"Nie mam nic przeciwko temu, żeby zmniejszyć ten wiek emerytalny. Tylko reguły konstytucyjne przewidują, że w takiej sytuacji należy to robić w odniesieniu do osób, które dopiero zaczynają swoją kadencję, a nie w stosunku do osób, które już obecnie pełnią funkcję sędziego SN" - podkreślił Bodnar.

RPO nie zgodził się z podnoszonym przez zwolenników ustawy argumentem, że art. 180 Konstytucji pozwala przenieść sędziego do innego sądu lub w stan spoczynku w sytuacji, gdy zmienia się ustrój sądów.

"Tutaj nie dokonujemy zmiany ustroju sądów jako całej struktury - bo tutaj chodzi o taki przepis, taką sytuację, kiedy byśmy np. zmieniali sądy apelacyjne na regionalne, likwidowali trójstopniowy podział sądów na dwustopniowy - tylko tutaj mieliśmy da facto do czynienia ze zmianą wewnętrznej organizacji SN. Przecież nie zmienia się nic - SN jaki był, taki jest" - powiedział Bodnar. Dodał, że "to, co się dzieje, to jest zmiana ustroju naszego państwa".

W jego opinii, łamaniem konstytucji jest skrócenie wieku emerytalnego I prezes SN. "Kadencja pani prof. Gersdorf trwa i musi trwać - podkreślam to mocno - do 2020 r. I nie można mocą ustawy kadencji skracać. Bo jeżeli byśmy to przyjęli, to w ten sam sposób można skrócić kadencję prezydenta, prezesa NIK, RPO i różnych innych organów, których kadencja jest określona konstytucyjnie" - zaznaczył RPO.

3 lipca w SN będzie 73 sędziów, spośród których 27 osiągnęło 65 lat. Spośród tych 27 sędziów oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku z powołaniem na podstawę prawną nowej ustawy o SN złożyło dziewięciu. W siedmiu kolejnych oświadczeniach sędziowie powołali się bezpośrednio na Konstytucję RP, nie dołączyli także zaświadczeń o stanie zdrowia.