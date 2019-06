"Zgadzam się na debatę z Rzecznikiem Praw Dziecka. Jest sporo emocji i sporo spraw do wyjaśnienia" - powiedział w czwartek na antenie Polsatu News Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Zdjęcie Adam Bodnar /Wojciech Strozyk/ /Reporter

"Przyjmuję zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka i jestem gotowy do takiej debaty" - powiedział Bodnar. "To jest ciekawy pomysł. Jest sporo emocji i sporo spraw do wyjaśnienia" - dodał.

Zaproszenie do debaty Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak, wystosował tydzień temu we wtorek w związku z toczącą się dyskusją między Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Rzecznikiem Praw Dziecka na temat m.in. zajęć z edukacji seksualnej w szkołach. Zaproponował, żeby debata odbyła się po wakacjach.

"Wrzesień to jest dobry termin. Przez wakacje można przygotować się i zastanowić nad formatem debaty" - powiedział na antenie Polsatu News Bodnar.

Bodnar odniósł się również do wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka, dotyczącej wymierzania klapsów, która ukazała się w "Dzienniku Gazecie Prawnej" i wywołała falę komentarzy.

"Rzecznik Praw Dziecka nie może nawet 'mrugać okiem' w takich sprawach. Tak jak ja, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, muszę bronić bezwzględnego zakazu tortur, tak samo Rzecznik Praw Dziecka musi za każdym razem bezwzględnie wypowiadać się przeciwko biciu dzieci oraz jakiejkolwiek przemocy fizycznej" - powiedział Bodnar.