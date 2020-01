RPO zwrócił się do MEN. Proponuje wprowadzenie nowych zajęć do szkół

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wprowadzenia do szkół specjalnego programu zajęć na temat zmian klimatycznych i sposobów przeciwdziałania ich skutkom - poinformowało na swojej stronie biuro Rzecznika.

Adam Bodnar powołał się na aktywność młodych w tym obszarze, m.in. powstanie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Adam Bodnar napisał do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego w reakcji na liczne wystąpienia naukowe na temat zagrożeń wynikających z postępujących zmian klimatu. "Jako Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzegam silny związek pomiędzy kryzysem klimatycznym a prawami człowieka i obywatela, do ochrony których został powołany. Na uwagę zasługuje zwłaszcza przyszła sytuacja dzieci i osób starszych, które mogą zostać szczególnie dotknięte skutkami podwyższenia średniej temperatury na ziemi i pogorszenia się stanu środowiska naturalnego" - podkreślił.

Wskazał, że szkoły odgrywają najważniejszą rolę w podnoszeniu świadomości i szerzeniu wiedzy. Jak podkreślił, choć zagadnienia z zakresu edukacji ekologicznej są obecne na wszystkich etapach edukacyjnych, to są one rozproszone po kilku przedmiotach.

Brakuje też czasu na ich szczegółowe omówienie i praktyczne zastosowanie, co nie pozwala uczniom na wystarczające zapoznanie się z tematem i nie daje możliwości kształcenia kompetencji, które pozwalałyby na sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom.

Jednocześnie uczniowie mają dostęp do wielu nieprawdziwych informacji zamieszczanych w internecie. Dlatego, zdaniem Rzecznika, tak ważna jest rola nauczycieli, którzy mogliby pomóc uczniom dotrzeć do rzetelnych i sprawdzonych materiałów.

Bodnar przypomniał też o podejmowanych przez młodych inicjatywach, takich jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

Te działania pokazują, że "młodzi ludzie nie chcą biernie oczekiwać na rozwój scenariusza, który przewiduje dotkliwe klęski żywiołowe, niedobory wody i żywności, wymuszone migracje oraz poważne konflikty. Wzywają rządzących do okazania odpowiedzialności, odwagi i ambicji, by wprowadzili w życie stosowne rozwiązania, mogące zapewnić przyszłym pokoleniom dobre warunki do życia i rozwoju. Uważam, że odpowiadając na te potrzeby, szkoła mogłaby w większym stopniu stanowić platformę do prowadzenia debaty, poszerzania wiedzy i poszukiwania rozwiązań" - zaznaczył.

Zdaniem RPO, program zajęć na temat zmian klimatycznych powinien być oparty na najnowszych ustaleniach naukowych oraz skonstruowany w sposób zachęcający nauczycieli i uczniów do innowacyjności. Zwrócił uwagę, że przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat sposobów zahamowania negatywnych zmian klimatycznych powinno być potraktowane przez szkoły jako jedno z najpilniejszych zadań