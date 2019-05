Rurociągiem "Przyjaźń" znów płynie dobra ropa

Do należącej do Orlenu rafinerii w Litvinovie w Czechach wznowiono dostawy dobrej gatunkowo ropy rurociągiem "Przyjaźń" - poinformował we wtorek w komunikacie PKN Orlen.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Karolina Misztal /Reporter

"PKN ORLEN S.A. ('Spółka') informuje, że UNIPETROL a.s. otrzymał informację od lokalnego operatora o wznowieniu dostaw dobrej gatunkowo ropy naftowej systemem rurociągów tranzytowych 'Przyjaźń' do rafinerii w Litvinovie, należącej do Grupy ORLEN" - podała spółka.

Reklama

"Zatrzymanie dostaw surowca rurociągiem 'Przyjaźń', które trwało od 26 kwietnia 2019 roku nie wpłynęło na poziom przerobu ropy naftowej w rafineriach UNIPETROL a.s." - dodano.