Ryszard Petru: Komunikat KEP sprzeczny z konkordatem

Ryszard Petru skrytykował komunikat Konferencji Episkopatu Polski, w którym polscy biskupi nawołują do poszanowania życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Komunikat wyraźnie popiera projekt "Zatrzymaj aborcję", a koło poselskie Liberalno-Społeczni uważa, że jest to sprzeczne z konkordatem z 1993 roku.

W niedzielę Konferencja Episkopatu Polski wystosowała apel do parlamentarzystów.



"Księża Biskupi przypominają swoje poparcie dla projektu obywatelskiego "Zatrzymaj aborcję", który przewiduje ochronę dzieci nienarodzonych bez względu na ich stan zdrowia, przez wykluczenie przesłanki eugenicznej. Jednocześnie apelują do każdego z parlamentarzystów o ochronę życia wszystkich dzieci przed urodzeniem. W sposób szczególny przypominają o potrzebie dotrzymania składanych obietnic w tak podstawowej sprawie, jaką jest ochrona prawa do życia" - czytamy w komunikacie.



Zdaniem Ryszarda Petru, a także Joanny Schmidt i Joanny Scheuring-Wielgus komunikat stanowi "niedopuszczalną próbę wywarcia wpływu na organy władzy". Liberalno-Społeczni dodają, że komunikat jest sprzeczny z konkordatem z 1993 roku.



W końcowej fazie komunikatu Petru, Schmidt i Scheuring-Wielgus przypominają, że podczas trwającego 40 dni protestu niepełnosprawnych w Sejmie "zabrakło tak jednoznacznego głosu Episkopatu".

Reklama

W poniedziałek o godzinie 16:00 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzy projekt "Zatrzymaj aborcję".