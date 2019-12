Ryszard Terlecki: Musimy zdyscyplinować nadzwyczajną kastę

"Musimy zdyscyplinować nadzwyczajną kastę. Projekt PiS w sprawie sądownictwa to jest bardzo łagodny projekt, bardzo delikatny" - powiedział w piątek szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Przekonywał, że podobne rozwiązania do tych, które proponuje PiS, są na przykład we Francji.

Posłowie PiS złożyli w czwartek wieczorem obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze. Projekt ma dyscyplinować sędziów, którzy przekraczają swoje uprawnienia.

O projekt pytali Terleckiego dziennikarze w Sejmie.

"Musimy zdyscyplinować nadzwyczajną kastę i to jest bardzo łagodny projekt, bardzo delikatny" - powiedział szef klubu PiS.

Przekonywał, że podobne rozwiązania, jakie są w projekcie PiS, są stosowane w innych krajach europejskich np. we Francji.