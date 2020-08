Ryszard Terlecki o Jarosławie Gowinie: Chce wrócić do rządu

- Z tego co się orientuję szef Porozumienia Jarosław Gowin ma wielką ochotę by wrócić do rządu - ocenił w czwartek (20 sierpnia) szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Zaznaczył, że nie ma jeszcze decyzji, jak będzie wyglądał rząd po rekonstrukcji.

Zdjęcie Ryszard Terlecki "nie tęskni" za Jarosławem Gowinem w rządzie /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Terlecki pytany w TVN24 czy tęskni za Jarosławem Gowinem w rządzie odparł: "Nie, bynajmniej". Dopytywany o jego krytykę szefa Porozumienia odparł, że kontrowersje między nim a Gowinem dotyczyły kwestii szkolnictwa wyższego i trwały długo. "Dotyczyły reformy, którą on przeprowadzał i która nie bardzo była zgodna z naszym programem i stąd pewne napięcia" - tłumaczył.

Reklama

Przypomniał, że jeśli chodzi o działania Gowina uniemożliwiające przeprowadzenie wyborów prezydenckich w maju, ocenił je jako "wysoce niewłaściwe".

Pytany czy po zapowiadanej rekonstrukcji gabinetu Mateusza Morawieckiego, Gowin wróci do rządu odpowiedział, że "z tego co się orientuję ma na to wielką ochotę". "Nie ma jeszcze decyzji, jak będzie wyglądać rząd po rekonstrukcji więc za wcześnie by mówić, czy wróci" - zaznaczył.

Dopytywany, kiedy ma dojść do zmian, Terlecki zwrócił uwagę, że pierwotnie mówiło się o początku września, a dziś wiele wskazuje na koniec września, "głównie ze względu na wakacje".

Pytany ile ministerstw przypadnie koalicjantom PiS polityk wskazał, że jeśli rząd zostanie odchudzony, to "z pewnością nie będzie możliwe oferowanie im dwóch resortów".

Pytany czy jest plan, by łączyć resorty Terlecki wskazał, że "są różne wersje tego planu rekonstrukcji, ale jedna z nich zakłada znaczne ograniczenie liczby ministerstwa. Znaczne do 12-13".

Pytany, który z koalicjantów stawia największy opór przeciw odchudzeniu rządu, odparł: "Wydaje mi się oczywiście, że Porozumienie".