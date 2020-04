"Rz": Andrzej Duda wystąpił na tle nielegalnego logo

Prezydent Andrzej Duda nagrał spot na tle znaku graficznego, którego stosowania zakazała podpisana przez niego ustawa - zwraca uwagę "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Screen ze spotu "Wybierajmy polskie produkty!" /Kancelaria Prezydenta /YouTube

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", chodzi o spot nagrany przez prezydenta 6 kwietnia, w którym promuje narodową akcję "Produkt polski", zachęcającą do wspierania krajowych producentów i przedsiębiorstw.

Reklama

Dziennik zwraca uwagę, że Andrzej Duda stoi na tle okrągłego logo, które "w środku przedstawia coś na kształt dotykających się rąk, a na zewnątrz znajduje się napis 'Produkt polski'".



"Problem w tym, że oznaczenie 'Produkt polski' wygląda inaczej. Przedstawia polską flagę, gdzie na białym tle znajduje się napis 'produkt', a na czerwonym - 'polski'" - wyjaśnia gazeta.



Oznaczenie ma charakter urzędowy - zostało ustanowione nowelizacją ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z 2016 roku, którą podpisał Andrzej Duda. Zgodnie z nią wszystkie niewłaściwe loga "Produkt polski" miały zniknąć do końca 2017 r.





Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski wyjaśnia, że "to jest logo akcji pod patronatem prezydenta i nie należy go identyfikować z logo 'Produkt polski'". Dodaje, że akcja nie odnosi się tylko do produktów żywnościowych.



Więcej w "Rzeczpospolitej".