Ruszyły prace nad przyznaniem głowie państwa drogocennego łańcucha. Pomysł poparła kancelaria Andrzeja Dudy - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Jak tłumaczy gazeta , chodzi o złoty łańcuch Orderu Orła Białego, królewskie insygnium oficjalnie zwane w okresie międzywojennym klejnotem Rzeczypospolitej. Ostatni raz używał go prawdopodobnie prezydent Ignacy Mościcki.

"Rz" podaje, że wkrótce taki łańcuch może trafić na ramiona Andrzeja Dudy. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przegłosowała w środę wniosek o podjęcie prac nad nowelizacją ustawy o orderach i odznaczeniach po to, by go przywrócić.

Dziennik pisze, że nie jest to też pierwsza próba przywrócenia tego łańcucha głowie państwa. Senat już 1992 roku zaproponował taką poprawkę, ale przepadła ona jednym głosem. Tym razem prace są błyskawiczne.

Na początku sierpnia senatorowie poświęcili tej sprawie kilka minut uznając, że zasięgną opinii Kancelarii Prezydenta. Ta nadeszła w połowie września.

"Informuję uprzejmie, że Kancelaria Prezydenta RP nie zgłasza uwag do stanowiska przedstawionego w przedmiotowej petycji" - napisał wtedy prezydencki minister Andrzej Dera.

W środę sprawę kontynuowała komisja senacka i ponownie poświęciła sprawie mało czasu. Kancelaria Prezydenta odpowiedziała nam krótko: jest za tym, żeby to przywrócić - powiedział szef komisji Robert Mamątow z PiS, cytowany przez "Rz". Zgłosił on wniosek o podjęcie prac legislacyjnych, który komisja poparła.

