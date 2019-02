"Prezes Trybunału Konstytucyjnego, której wybór jest często kwestionowany, wskaże dwóch członków Państwowej Komisji Wyborczej. Czy grozi nam paraliż?" - zastanawia się we wtorek "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska /Jacek Domiński /Reporter

29 marca obecny przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński skończy 70 lat i według przepisów wygaśnie jego członkostwo w komisji - informuje "Rzeczpospolita".

Reklama

Nowego członka komisji w miejsce Hermelińskiego wskaże prezes TK Julia Przyłębska. Na razie nie wiadomo, kogo wybierze. Rzecznik TK informuje, że informacja o nowym kandydacie "zostanie przekazana w późniejszym terminie".



W lipcu 70 lat skończy też inny członek komisji z ramienia TK Janusz Niemcewicz. Jego następcę również wybierze prezes TK.



Z kolei nowego szefa PKW wybiorą sami członkowie komisji ze swojego grona. "Nie musi to być nominat Przyłębskiej" - zaznacza dziennik.



Dotychczas do PKW wskazywani byli sędziowie w stanie spoczynku, ale teraz opozycja obawia się, że będą to aktywni sędziowie Trybunału, kojarzeni z PiS.



Konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski zaznacza w rozmowie z "Rz", że zmiany w PKW "budzą pewien niepokój". "Może dojść do sporów prawnych i podważania legitymizmu działań komisji. Każe rozstrzygnięcie tych sporów będzie kontestowane z uwagi na wykluczające się stanowiska dotyczące obsady funkcji prezesa TK" - mówi.



W skład PKW wchodzi po trzech sędziów TK, SN i NSA. Po wyborach parlamentarnych, zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego, będzie ona obsadzana w większości przez Sejm.



Więcej w "Rzeczpospolitej".