W obozie PiS już w 2019 roku miało dojść do awantury o konwencję stambulską. Ministerstwa chciały umyć ręce od odpowiedzialności za wdrażanie postanowień w Polsce dokumentu - dowiaduje się "Rzeczpospolita"

Zdjęcie Adama Lipiński pełnił funkcję pełnomocnika rządu ds. równego traktowania do marca 2020 r. Wówczas stanowisko objęła Anna Schmidt-Rodziewicz / Fot. Grazyna Myslinska /Agencja FORUM

W ostatnich tygodniach w PiS rozgorzała dyskusja na temat wypowiedzenia konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, na co naciska minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Pod koniec lipca premier Mateusz Morawiecki złożył wniosek do TK o zbadanie zgodności dokumentu z konstytucją.

Reklama

Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika jednak, że już wcześniej doszło w obozie rządzącym do tarć na tym tle. Poprzednia awantura miała miejsce w 2019 r., a o jej przebiegu świadczy "Sprawozdanie z działalności pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania" za ubiegły rok.



Pełniący wówczas funkcję pełnomocnika rządu ds. równego traktowania Adam Lipiński zorientował się, że nadal nie ustalono, który organ odpowiada w Polsce za implementowanie postanowień konwencji do porządku prawnego. Według niego powinny być to resorty rodziny oraz sprawiedliwości, a także on sam, ale później wskazał ministerstwo rodziny.



"Wtedy właśnie ruszyły przepychanki, z których wynikało, że nikt w rządzie nie chce mieć z konwencją nic wspólnego" - czytamy w dzienniku.

Spór ostatecznie został rozwiązany przez premiera, który jako organ właściwy wskazał ministerstwo rodziny.



Więcej w "Rzeczpospolitej".