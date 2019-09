Związek Nauczycielstwa Polskiego wydłużył o dwa tygodnie czas na konsultacje ze szkołami w sprawie protestów. Decyzja zapadnie tuż przed wyborami - informuje "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Sławomir Broniarz /Jan Bielecki /East News

Jak przypomina dziennik, pierwotnie Zarząd ZNP do 16 września miał ogłosić decyzję czy i w jakiej formie dojdzie do protestów nauczycieli. Sławomir Broniarz przyznaje w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że było to jednak "zbyt optymistyczne założenie".



"Nie udało nam się przeprowadzić konsultacji, bo szkoły są skupione na gaszeniu pożarów będących efektem podwójnego rocznika" - wyjaśnia.



W związku z tym ZNP wydłużył czas na konsultacje. Ostateczna decyzja ma zapaść do 1 października.



Więcej w "Rzeczpospolitej".