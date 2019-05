"Rz": Niepełnosprawni żądają od premiera ekspresowego tempa

Opiekunowie osób niesamodzielnych apelują do premiera, by przygotował projekt ustawy regulującej nowe świadczenie do 23 maja - czytamy w "Rzeczpospolitej".

W niedzielę podczas konwencji PiS w Krakowie Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zapowiedzieli wprowadzenie stałego, comiesięcznego dodatku w wysokości ok. 500 zł dla pełnoletnich osób całkowicie niezdolnych do samodzielności. Jak czytamy w "Rzeczpospolitej" , rodzice przyszłych świadczeniobiorców oczekują, że premier przedstawi projekt ustawy regulującej tę kwestię do 23 maja.



- Pierwotnie domagaliśmy się, by do 26 maja, dnia wyborów do Parlamentu Europejskiego, nowe przepisy zostały już uchwalone. Ostatecznie uznaliśmy, że wystarczy, jak przed tym dniem zobaczymy gotowy projekt ustawy - mówi Iwona Hartwich, jedna z liderek ubiegłorocznego protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie.

Niepełnosprawni i ich opiekunowie mają nadzieję, że premier przedstawi im projekt 23 maja. Na tego dnia zapowiedzieli manifestację w Warszawie.

Przyznanie niepełnosprawnym dorosłym dodatek w wysokości 500 zł byłoby realizacją głównego postulatu zgłaszanego podczas ubiegłorocznego protestu w Sejmie.



Drugi ze zgłaszanych w ubiegłym roku postulatów - podwyższenie renty socjalnej z 865,03 zł do 1029,80 - udało się zrealizować.

