52 proc. respondentów chce zniesienia zakazu handlu w niedzielę - wynika z sondażu ARC Rynek i Opinia, którego wyniki opisuje "Rzeczpospolita".

Z sondażu ARC Rynek i Opinia, który przytacza "Rzeczpospolita", wynika że 52 proc. uczestników badania opowiada się za zawieszeniem zakazu handlu w niedzielę przynajmniej do końca tego roku. Przeciwnego zdania jest co trzeci respondent.

Dziennik zauważa, że zmieniła się motywacja zwolenników handlu w niedzielę. Wcześniej opierali swoją argumentację na sprzeciwie wobec decydowania przez kogoś innego, o tym kiedy można pójść do sklepu.



Teraz na pytanie, dlaczego zakaz powinien być zniesiony, 62 proc. odpowiedziało, że zmniejszyłoby to tłok w sklepach w sobotę, a 61 proc. ankietowanych stwierdziło, że zyskałaby na tym gospodarka. 55 proc. wskazało na odpowiedź "zyskają na tym sklepy", a 54 proc. uważa, że przez zniesienie zakazu "zakupy będą łatwiejsze".



Dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia zwraca uwagę w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że zakaz handlu w niedzielę już przed pandemią koronawirusa budził wiele emocji i nie cieszył się uznaniem wszystkich Polaków. Z kolei epidemia zmieniła styl życia i konsumpcji oraz wywarła negatywny wpływ na handel.



"Wydaje się więc, że choćby tymczasowe przywrócenie handlu we wszystkie niedziele odbiłoby się pozytywnie i na właścicielach centrów handlowych, i na najemcach powierzchni w nich oraz klientach, a - finalnie - także na pracownikach, którzy w ten sposób mogliby zachować miejsce pracy" - uważa rozmówca gazety.



O przywrócenie handlu w niedziele apelują m.in. Polska Rada Centrów Handlowych oraz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.



