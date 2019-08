"Rz": Prawo i Sprawiedliwość utajnia loty VIP

​Projekt ustawy o organizacji lotów czterech najważniejszych osób w państwie miał ucywilizować zasady lotów HEAD. Jak zauważa jednak "Rzeczpospolita" niepokojące jest to, że ustawa wprowadza możliwość utajnienia danych o lotach.

Zdjęcie Rządowy Gulfstream /Stefan Maszewski /Reporter

Jak informuje "Rzeczpospolita" ustawa wprowadza możliwość utajnienia danych o lotach "ze względu na ważny interes państwa lub bezpieczeństwo osoby". Wnioskować o to może minister obrony i szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu.

Reklama

Z projektu ustawy nie wynika kiedy, w jakich sytuacjach będzie można utajnić dane o lotach. - Przepisy te wprowadzają niebezpieczny wytrych, który pozwoli utajnić wszystko, co może być niewygodne dla władzy. Władza po prostu boi się kontroli lotów - mówi "Rzeczpospolitej" jeden z generałów.

Projekt ustawy o organizacji lotów czterech najważniejszych osób w państwie to odpowiedź PiS na nadużywanie rządowych samolotów i śmigłowców do latania do domu. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński stracił w wyniku tej afery stanowisko.



Ustawa zakazuje latania poza misją oficjalną premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu. Z zakazu zostanie wyłączony prezydent RP, którego każdy lot będzie "lotem wykonywanym w misji oficjalnej".



Mogą mu też towarzyszyć członkowie rodziny. W przypadku premiera i marszałka możliwe będzie zabranie na pokład członków rodziny "jeżeli ich udział w delegacji jest podyktowany oficjalnym charakterem zadań realizowanych w jej trakcie".



Więcej w "Rzeczpospolitej"