Według Naczelnego Sądu Administracyjnego wyjazd z Polski nie przekreśla prawa do świadczenia na dziecko – informuje "Rzeczpospolita".

Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok, zgodnie z którym czasowe opuszczenie kraju nie oznacza utraty prawa do świadczenia 500+ na dziecko - czytamy w "Rzeczpospolitej".



Wniosek do sądu złożyła w sierpniu 2016 roku matka, której burmistrz Mińska Mazowieckiego odmówił 500+ na drugie dziecko, ponieważ rodzina nie przebywała w Polsce tylko w Belgii.

Kobieta odwołała się od tej decyzji do sądu. Argumentowała, że rodzina przeniosła się do Belgii, bo jej mąż-oficer na mocy rozkazu został wyznaczony na stanowisko służbowe poza granicami kraju na okres od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. Przekonywała, że miejscem stałego zamieszkania rodziny pozostaje Polska, bo nie zamierzała zmieniać miejsca stałego pobytu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał jednak, że 500+ w tym przypadku się nie należy. Dopiero NSA przyznał jej rację. W ocenie sądu czasowe opuszczenie miejsca stałego zamieszkania - pod warunkiem że czasowość tego pobytu została udowodniona - nie może spowodować utraty świadczenia.

