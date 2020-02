"Rz": Prezes PiS na kongresie organizowanym przez posłankę opozycji?

Jarosław Kaczyński wstępnie zaplanował udział w Kongresie Ochrony Zwierząt, organizowanym przez posłankę opozycji Katarzynę Piekarską - informuje "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Jarosław Kaczyński znany jest z miłości do zwierząt /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", Kongres Ochrony Zwierząt ma odbyć się przed wakacjami. Organizuje go Katarzyna Piekarska z Lewicy, która jest też przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt.

Reklama

Dziennik zauważa, że zespół działa ponad partyjnymi podziałami, a prezes prezes PiS zapisał się do niego zaraz na początku kadencji.



Pytana, o to, jaka będzie rola Kaczyńskiego na kongresie, Piekarska odpowiada, że jest "za wcześnie, by o tym mówić".



Z kolei zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel zaznacza, że prezes wyraził na razie "wstępne zainteresowanie koncepcją kongresu". "Jednak nie można też ukrywać, że ochrona i dobrostan zwierząt leżą mu na sercu" - dodaje.



Kaczyński znany jest z prozwierzęcych poglądów. W ostatnich latach kilkakrotnie interweniował w ich sprawach, np. - jak przypomina dziennik - skłonił ówczesnego ministra środowiska do zmiany decyzji wprowadzającej moratorium na odstrzał łosi, czy forsował wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra (Sejm jednak do tej pory nie przyjął ustawy).



Więcej w "Rzeczpospolitej".