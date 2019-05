Rodzice chcą pozwać państwo polskie za to, że przez blisko trzy tygodnie w kwietniu, w czasie strajku, ich dzieci nie mogły się uczyć - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie Strajk nauczycieli w Gdańsku /Piotr Hukalo /East News

Pozew przygotowuje adw. Michał Wawrykiewicz. Jak przypomina "Rzeczpospolita", prawnik jest także kandydatem opozycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Reklama

- Artykuł 70 konstytucji mówi o prawie do nauki i obowiązku państwa zapewnienia korzystania z tego prawa. Jeśli jednak władza publiczna nie wywiązuje się z tego obowiązku, rodzicom, których dzieci nie mogły się uczyć, przysługuje roszczenie o odszkodowanie kierowane do Skarbu Państwa - ministra edukacji narodowej - mówi Wawrykiewicz.



Na drogę sądową chce wystąpić na razie 20 rodzin. Niewykluczone, że dołączą do nich kolejni rodzice.



Wina rządu, nie nauczycieli?

- Jesteśmy w kontakcie z kancelarią prawną. Mój syn chodzi do klasy biologiczno-chemicznej w dobrym liceum. Egzaminy maturalne z tych przedmiotów są bardzo trudne. Każdy dzień bez lekcji to strata nie do odrobienia - tłumaczy Justyna Kopycińska, matka licealisty.

- Do nauczycieli nie można mieć pretensji, bo mają prawo strajkować. Ale rząd nie zrobił nic, by jak najszybciej tę sprawę zakończyć. Skoncentrowano się tylko na kwestii egzaminów, nikt nie myślał o uczniach siedzących przez ten czas w domach - dodaje.



Więcej w "Rzeczpospolitej".