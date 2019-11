"Rz": Rosną wpływy Mariusza Kamińskiego

Po zmianach w MSWiA rosną wpływy koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego - czytamy we wtorkowej "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie Mariusz Kamiński /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Przypomnijmy, że dotychczasowego wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego zastąpił na tym stanowisku Maciej Wąsik.

"Maciej Wąsik należy do najbardziej zaufanych ludzi Mariusza Kamińskiego. To jeden z jego najbliższych współpracowników. Współtworzył z Kamińskim CBA, gdzie w latach 2006-2009 był także jego zastępcą" - przypomina "Rzeczpospolita".



Według nieoficjalnych ustaleń "Rz", Wąsik ma nadzorować tylko Służbę Ochrony Państwa i straż pożarną, a nie całość służb mundurowych. Policja ma nadal pozostać w obrębie kompetencji Kamińskiego.



Na zmianach w MSWiA suchej nitki nie zostawia opozycja. "To konsolidacja władzy (...). Jeśli jedna grupa towarzysko-polityczna opanuje służby mundurowe i służby specjalne, to istnieje obawa, że nie będzie funkcjonowała kontrola legalności działań służb jako całości" - mówi w rozmowie z "Rz" Jan Grabiec z PO.



