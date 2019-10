Nominowany do SN po reformie sądownictwa sędzia Antoni Bojańczyk zarzuca kierownictwu Sadu Najwyższego wykluczanie nowych sędziów z orzekania i tolerowanie ostracyzmu. Wysłał w tej sprawie pisma do prezes SN Małgorzaty Gersdorf, KRS i prezydenta - informuje "Rzeczpospolita".

Jak podaje "Rzeczpospolita", nowi sędziowie Izby Cywilnej są odseparowani od starych i orzekają od pół roku tylko w swoim gronie.



Sędzia Bojańczyk wskazuje, że nowi sędziowie nie są akceptowani zawodowo i towarzysko, dochodzi do sytuacji, gdy ktoś nie podaje komuś ręki albo nie reaguje na powitanie.



I prezes SN nie odpowiedziała jeszcze na pismo sędziego.



Sędzia Michał Laskowski tłumaczy w rozmowie z "Rz", że w jego ocenie to "wyrażenie dezaprobaty wobec sędziów wybranych według nowych zasad przez nową KRS za to, że uczestniczyli w procedurze, którą krytycznie ocenia nie tylko wielu sędziów".



Z kolei prezes Izby Cywilnej SN Dariusz Zawistowski tłumaczy, że przy wyznaczaniu składów orzekających "nie ma intencji wykluczania, tylko troska o los spraw, które ci sędziowie prowadzą, gdyż są nadal prawne zastrzeżenia do ich wyboru". Zwraca uwagę, że sprawę bada TSUE i gdyby doszło do podważenia ich statusu, to byłoby mniej wyroków, do których mogłyby pojawić się zastrzeżenia.



