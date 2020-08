"Rz": Targi w Zjednoczonej Prawicy o Rzecznika Praw Obywatelskich

PiS nie zgłosiło swojego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, choć termin już minął. Stanowisko ma być przedmiotem targów w obozie władzy. Możliwe, że kandydatem zostanie bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry Marcin Warchoł - informuje "Rzeczpospolita".

Termin zgłaszania kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich minął 10 sierpnia. W tej chwili jedyną kandydatką jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, popierana przez PO, Lewicę i PSL oraz około 370 organizacji pozarządowych.

Według informacji "Rzeczpospolitej" niewystawienie kandydata przez PiS to efekt wewnętrznej gry w obozie rządzącym. "Apetyt na to stanowisko mają ziobryści" - informuje dziennik.



W kontekście kandydata wskazanego przez Solidarną Polskę pada nazwisko wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, który w latach 2009-2010 był współpracownikiem Janusza Kochanowskiego w biurze RPO.



Jak podaje "Rz", nie jest też zupełnie wykluczony scenariusz, w którym PiS popiera kandydaturę Rudzińskiej-Bluszcz.



"W tej chwili wygląda to tak, jakby PiS szukało jeszcze pola manewru w tej sprawie" - mówi rozmówca dziennika z opozycji.



