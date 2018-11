Gliwicka prokurator, zamykając śledztwo w sprawie imprezy neonazistów w wodzisławskim lesie, nie dopatrzyła się winy dziennikarzy TVN. To góra, czyli katowicka prokuratura regionalna, w ramach nadzoru nad śledztwem, nie zgodziła się na umorzenie wątku reporterów - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita".

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej" , materiały dotyczące roli reporterki oraz operatora telewizji miał ocenić nowy "doświadczony prokurator". "Zarzuty chciał postawić operatorowi w zaledwie... trzy dni od wszczęcia śledztwa" - pisze dziennik.

"Rz" przypomina, że "Superwizjer" TVN wyemitował głośny reportaż o fetowaniu 128. rocznicy urodzin Hitlera 21 stycznia tego roku. Dwa dni później - czytamy - "uczestnicy imprezy zostali zatrzymani przez ABW; usłyszeli zarzuty publicznego propagowania ustroju nazistowskiego".

"Śledztwo do 31 października prowadziła prok. Agnieszka Marcińczyk z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Obecnie przygotowuje plan aktu oskarżenia - pięciu uczestnikom za publiczne propagowanie neonazizmu grozi do dwóch lat więzienia. Głównemu organizatorowi Mateuszowi S. o pseudonimie Sitas - aż do ośmiu, bo w jego domu znaleziono nielegalną broń" - twierdzi "Rzeczpospolita".

Dodaje, że śledztwo prok. Marcińczyk cały czas nadzorowała Prokuratura Regionalna w Katowicach. "Dziś okazuje się, że już od 2 lutego (a więc po tygodniu od zatrzymań w gliwickim postępowaniu) prowadzi ona swoje własne śledztwo dotyczące podżegania do propagowania ustroju nazistowskiego - nakłaniania mieliby rzekomo dokonać dziennikarze TVN" - podkreśla "Rzeczpospolita".

