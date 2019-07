Partia Teraz!, założona w listopadzie ubiegłego roku przez byłych polityków Nowoczesnej Ryszarda Petru i Joannę Schuring-Wielgus, została wyrejestrowana z ewidencji partii politycznych - informuje "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Ryszard Petru /Jacek Dominski/ /Reporter

Jak podaje "Rzeczpospolita", decyzję o wyrejestrowaniu partii z ewidencji partii politycznych podjęły organy statutowe ugrupowania.

W ubiegłym tygodniu założyciel Teraz!, a wcześniej Nowoczesnej, Ryszard Petru poinformował, że całkiem odchodzi z polityki i wraca do biznesu.



Z kolei Joanna Scheuring-Wielgus kandydowała w wyborach do PE z list Wiosny Roberta Biedronia.



Partia spóźniła się też ze złożeniem w ustawowym terminie sprawozdania finansowego do PKW, za co grozi wykreślenie z ewidencji.