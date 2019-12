Platforma Obywatelska dysponuje sondażem Kantar, który pokazuje, że gdy z ramienia partii w wyborach prezydenckich startuje Jacek Jaśkowiak, to musi on walczyć o drugą turę z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - donosi "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Kandydaci w prawyborach Platformy Obywatelskiej na urząd prezydenta RP - wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak /Paweł Supernak /PAP

Do wyboru kandydata lub kandydatki na prezydenta w PO został tydzień - przypomina "Rzeczpospolita" . Z wewnętrznego sondażu partii, do którego dotarł dziennik, wynika, że gdyby partię reprezentował Jacek Jaśkowiak, to w pierwszej turze obecny prezydent Poznania otrzymałby poparcie na poziomie 16 proc.

Pozostali kandydaci opozycji mogliby liczyć na następujące wyniki: Władysław Kosiniak-Kamysz - 12 proc., Adrian Zandberg - 11 proc., a Janusz Korwin-Mikke - 8 proc.

Natomiast Andrzej Duda dostałby 45 proc. głosów.

Na lepsze notowania może natomiast liczyć Małgorzata Kidawa-Błońska. Badanie wskazuje, że w pierwszej turze otrzymałaby 27 proc. głosów.

W tej sytuacji reszta kandydatów opozycji - według sondażu - zdobywa: 8 proc. - Władysław Kosiniak-Kamys, 9 proc. - Adrian Zandberg, 8 proc. - Janusz Korwin-Mikke. Urzędującego prezydenta poparłoby 43 proc. wyborców.