"Rz": Wielka porażka programu budowy strzelnic

Na budowę cywilnych strzelnic w ramach szumnie zapowiadanego jeszcze przez Antoniego Macierewicza programu "Strzelnica w powiecie" resort obrony zamierzał przeznaczyć w tym roku 40 mln zł. Wyda tylko 1,5 mln zł i dofinansuje budowę dwóch obiektów, które mogą być wykorzystywane również przez wojsko - pisze "Rzeczpospolita".

Według "Rzeczpospolitej" fiasko projektu to wynik zbyt późnego ogłoszenia konkursu. Samorządy liczyły na to, że koszty realizacji inwestycji będą rozłożone np. na dwa-trzy lata, tymczasem MON ustalił, że muszą zostać zakończone do końca tego roku.



Na konkurs ogłoszony przez resort 13 sierpnia na dofinansowanie budowy lub remont strzelnic wpłynęło 19 ofert. Pięć z nich wpłynęło po terminie, tyle samo nie spełniało wymogów formalnych, a siedem komisja oceniła negatywnie "z uwagi na niezachowanie terminu realizacji zadania zawartego w ogłoszeniu konkursu". Tylko dwa obiekty zakwalifikowały się do programu



Resort obrony pytany przez "Rzeczpospolitą" o dalsze losy tego projektu przyznał, że "program »Strzelnica w powiecie« będzie realizowany w roku 2019 i przeznaczono na ten cel 40 mln zł".

Jednak według informatorów gazety, w przyszłym roku tych pieniędzy także nie uda się wydać ze względu na warunki konkursu, który zakłada, że inwestycje mogą być realizowane w ciągu roku. Dla wielu gmin to zbyt krótki termin. Samorządy liczyły na to, że koszty realizacji inwestycji będą rozłożone np. na dwa-trzy lata.