Marian Banaś miał podać się do dymisji przed zakończeniem kontroli jego oświadczeń majątkowych, którą prowadziło CBA. Zażądały tego władze PiS, ale szef NIK się postawił - ustaliła "Rzeczpospolita".

Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że kierownictwo PiS dało Banasiowi czas na dymisję do wtorkowego południa. Na to, że sprawa jest "przesądzona i ostateczna" miały wskazywać pojawiające się w tym dniu "przecieki" do mediów.

Jednak szef NIK się postawił. "Miał oznajmić, że nie odejdzie ze stanowiska, bo nie ma sobie nic do zarzucenia. Zaczął też przygotowywać sobie grunt do obrony - to m.in. ekspertyzy prawne, z których ma wynikać, że nie popełnił błędu, nie wpisując do oświadczenia majtkowego informacji o zabezpieczeniu kredytu na hipotece kamienicy przy Krasickiego 24 w Krakowie" - ustalił dziennik.



Wolta Banasia - według "Rz" - miała zszokować władze PiS.



Jak czytamy w gazecie, Banaś "ma mieć też pretensje do kolegów, że nie stanęli za nim murem, i do Mariusza Kamińskiego, któremu podlegają służy, że 'go zostawił'".



"Na CBA nie było żadnych nacisków politycznych, by odpuścić Banasiowi" - dowiedziała się "Rzeczpospolita".





Szef NIK niemal nieusuwalny