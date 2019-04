Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłożeniu na dzisiejszej Radzie Ministrów specjalnego projektu nowelizacji prawa oświatowego, która pozwoli na to, aby wszyscy maturzyści przystąpili do egzaminów - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. O "planie awaryjnym", który ma być odpowiedzią na niebezpieczeństwo nieklasyfikowania uczniów, informował w dzisiejszym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak przekazał szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłożeniu na dzisiejszej Radzie Ministrów specjalnego projektu nowelizacji prawa oświatowego, która pozwoli na to, aby wszyscy maturzyści przystąpili do egzaminów.



Awaryjny plan rządu

Międzyszkolny Komitet Strajkowy zdecydował, że strajkujące szkoły będą klasyfikować uczniów do egzaminu dojrzałości. Gdyby nie wszystkie placówki posłuchały, rząd chce zmienić przepisy - czytamy w środowym wydaniu "DGP".

Rząd ma gotowy projekt zmian w prawie, które mają sprawić, że nie będzie kłopotu z kwalifikacją tegorocznych maturzystów do egzaminu - dowiedziała się gazeta. "Możliwe, że zostaną uchwalone na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu. Wszystko zależy od tego, czy rząd uzna, że część matur jest zagrożona" - czytamy.

Według dziennika, zmiana ma dotyczyć głównie prawa do kwalifikacji uczniów do matury. "W tym celu należałoby zmienić ustawę o systemie oświaty oraz prawo oświatowe w zakresie kompetencji i uprawnień dyrektora i rad pedagogicznych" - wskazuje.

Zgodnie z proponowaną zmianą, dyrektorowi szkoły w wyjątkowych sytuacjach przekazane zostałyby uprawnienia do klasyfikacji czy dopuszczenia do matury. "Obecnie to kompetencja rady pedagogicznej. Jej zebrania odbywają się zgodnie z ustalonym regulaminem i zachowaniem zasady podejmowania uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków" - podaje "DGP".

"Mamy się poddać dyktatowi? Zagrożenie co prawda dotyczy kilku procent szkół, ale gdyby się to zmaterializowało, to jaka byłaby sytuacja tych dzieci, które do matury nie przystąpią. Dlatego musimy działać" - mówi dziennikowi osoba z rządu.



Sasin: Jeszcze dziś premier przedstawi działania rządu

O sprawę był pytany w TVN24 Jacek Sasin. Czy rząd przygotowuje plan awaryjny? "Oczywiście, że tak. Rząd musi mieć plan awaryjny" - oświadczył szef KSRM. Jak dodał, jeszcze w środę premier Mateusz Morawiecki poinformuje o działaniach, jakie podejmie rząd w tej sprawie.

"Mamy gotowe rozwiązanie. O szczegółach będzie dzisiaj informował premier Mateusz Morawiecki" - podkreślił Sasin. "Będzie (ono) odpowiadało na niebezpieczeństwo nieklasyfikowania części maturzystów" - powiedział.

Szef KSRM wyraził jednocześnie nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, iż nauczyciele odmówią klasyfikowania swoich uczniów.

Dopytywany, czy rząd przygotował w tej sprawie projekt ustawy, powiedział: "nie zaprzeczam".



