Możliwość stosowania aplikacji mobilnej jako alternatywy wobec obecnie stosowanego taksometru i kasy fiskalnej - przewiduje m.in. przyjęty na wtorkowym posiedzeniu rządu projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, tzw. lex Uber. Dodano, że nowe regulacje będą sprzyjać uczciwej konkurencji wśród przewoźników.

Zdjęcie Zdjęcie wykonane podczas protestu taksówkarzy ze Związku Zawodowego "Warszawski Taksówkarz", przeciwko przewoźnikom bez licencji /Jan Bielecki /East News

Przygotowana w resorcie infrastruktury nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadzi m.in. definicję pośrednika przy przewozie osób samochodem osobowym oraz przewozie osób taksówką.

Reklama

Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, w projekcie nowelizacji ustawy zdefiniowano "pośrednictwo przy przewozie osób", jako działalność gospodarczą polegającą na przekazywaniu zleceń przewozu z wykorzystaniem domen internetowych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych oraz systemów teleinformatycznych lub innych środków przekazu informacji.

Dodano, że ma to dotyczyć "przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej siedmiu i nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą lub przewozu taksówką".

"Przewidziano także możliwość stosowania aplikacji mobilnej jako alternatywnego urządzenia służącego do naliczania opłaty wobec obecnie stosowanego taksometru i kasy fiskalnej" - napisano.

Wyjaśniono, że ma to dotyczyć taksówkarzy oraz "okazjonalnego przewozu osób pojazdem samochodowym (przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej siedmiu i nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą)".

CIR podało, że zgodnie z projektowaną ustawą pośrednicy przy przewozie osób mogą zlecać usługi przewozowe wyłącznie przedsiębiorcy mającemu licencję upoważniającą do zarobkowego przewozu osób. Ma to dotyczyć przewozu osób pojazdem samochodowym (przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej siedmiu i nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą) lub przewozu taksówką.

Podkreślono, że nowe przepisy tworzą jednakowe wymogi i warunki do równej konkurencji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z pośrednictwem przy przewozie osób samochodami osobowymi i taksówkami. "Nowe regulacje będą też sprzyjać uczciwej konkurencji wśród przewoźników" - zaznaczono.