Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie wypłaty 13. emerytury - poinformował premier Mateusz Morawiecki po posiedzenu gabinetu.

Projekt wprowadza coroczną wypłatę tzw. trzynastej emerytury. Świadczenie będzie wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie.

Źródłem finansowania mają być pieniądze Funduszu Solidarnościowego i budżetu państwa. W 2020 r. świadczenie obejmie ok. 9,8 mln świadczeniobiorców. Koszt jego wypłaty w 2020 r. wynosi ok. 11,75 mld zł.

Rada Ministrów rozpatrzyła także projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy on waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2020 r.

Zgodnie z projektem od marca emerytury i renty wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji (który według obecnych prognoz wynosi 103,24 proc.), jednak nie mniej niż o 70 zł.

Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1200 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - do 900 zł.