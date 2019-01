​Rząd zajmie się projektem ustawy w sprawie tzw. emerytur matczynych

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o tzw. emeryturach matczynych. Przewiduje on, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Ministrowie wysłuchają także informacji szefa MSZ o stanie negocjacji ws. brexitu.

Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym miał być przedmiotem obrad Rady Ministrów w ubiegłym tygodniu. Rząd zdecydował jednak o przełożeniu omawiania tego projektu na następne posiedzenie.

Według projektu o świadczenie w wysokości minimalnej emerytury będą mogły się ubiegać matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci oraz osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom po osiągnięciu 65 lat. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej. Tzw. matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r. W budżecie państwa na 2019 r. zagwarantowano na ten cel około 801,3 mln zł.'

Kto może liczyć na świadczenie?

"To świadczenie będzie przysługiwało osobom, które nie pracują i nie mają niezbędnych środków utrzymania, albo mają prawo do emerytury, ale ta emerytura jest niższa niż minimalna, która od 1 marca będzie wynosiła 1100 zł. Szacujemy, że to świadczenie będzie mogło otrzymać 65 tys. osób, które nie wypracowały tego stażu, i 20,8 tys. osób, które już pobierają emeryturę, ale jest ona niższa niż minimalna - wówczas ta emerytura będzie uzupełniona do kwoty 1,1 tys. zł brutto" - tłumaczyła szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. ze względu na długotrwałe odbywanie kary pozbawienia wolności, uniemożliwiające sprawowanie opieki nad dziećmi.

Negocjacje w sprawie brexitu

We wtorek ministrowie wysłuchają także informacji szefa MSZ Jacka Czaputowicza o stanie negocjacji ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. W ubiegły wtorek Izba Gmin zagłosowała przeciwko proponowanemu przez rząd Theresy May projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W razie braku większości dla umowy proponowanej przez May lub jakiegokolwiek alternatywnego rozwiązania Wielka Brytania, na mocy procedury wyjścia opisanej w art. 50 traktatu UE, automatycznie opuści UE bez umowy o północy z 29 na 30 marca.

Wśród możliwych scenariuszy wyjścia z impasu są m.in.: powtórzenie głosowania w parlamencie po uzyskaniu dalszych zapewnień politycznych ze strony Unii Europejskiej, przedłużenie procedury wyjścia ze Wspólnoty na mocy art. 50 traktatu lub nawet wyjście z UE bez umowy, organizacja drugiego referendum lub rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych.

"Backstop dobrym rozmwiązaniem"

Szef MSZ Jacek Czaputowicz w wywiadach medialnych m.in. dla "Rzeczpospolitej" stwierdził, że dobrym rozwiązaniem byłby backstop (mechanizm awaryjny, który miałby pomóc w uniknięciu twardej granicy między pozostającą w UE Irlandią a Irlandią Północną) obowiązujący czasowo, np. przez pięć lat. W poniedziałek szef MSZ powiedział dziennikarzom w Brukseli, że prowadził na ten temat rozmowy z szefem MSZ Irlandii Simonem Coveneyem oraz brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Jeremy'm Huntem.

"Myślę, że byłoby to jednym z rozwiązań, aby ten pomysł został omówiony, myślę, że w ramach Unii Europejskiej. Nie wiem, czy jest to możliwe" - mówił Czaputowicz.

Jego zdaniem mogłoby to "odblokować" rozmowy ws. brexitu.

Backstop przewiduje możliwość utworzenia unii celnej obejmującej UE i całe Zjednoczone Królestwo. Miałby on zostać uruchomiony, jeśli nie zostałoby wypracowane porozumienie o przyszłych relacjach gwarantujące brak "twardej granicy". Część Brytyjczyków uważa warunki backstopu za niemożliwe do przyjęcia, z kolei unijne instytucje i państwa członkowskie bronią wypracowanego w tej sprawie kompromisu.

Co jeszcze na wtorkowym posiedzeniu?

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowela doprecyzowuje przepisy dotyczące sprawowania w podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Projekt wprost wskazuje, że z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem w szpitalu rodzice albo opiekunowie nie mogą być obciążeni opłatą. Analogiczne rozwiązanie dotyczyłoby pobytu opiekuna z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym.

W planie wtorkowego posiedzenia znajduje się także projekt zmiany ustawy o ochronie zdrowie przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Projekt dostosowuje przepisy do decyzji wykonawczych Komisji UE i tzw. dyrektywy tytoniowej. W projekcie doprecyzowano kompetencje inspektora ds. substancji chemicznych w zakresie analizy dokumentacji przedkładanej przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych i e-papierosów. Zmiany dotyczą także sposobu pobierania próbek papierosów. Projekt zakłada też m.in. wprowadzenie norm regulujących wielkość opakowań papierosów.