"Wielu Polaków mogło zobaczyć, w jaki żenujący sposób sąd w Gdańsku prowadził proces o ochronę dóbr osobistych Jarosława Kaczyńskiego. Brak reakcji sądu na kolejne inwektywy Lecha Wałęsy każe postawić pytanie o obiektywizm tego procesu" - podkreśliła rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński i Beata Mazurek /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa stawili się w czwartek w Sądzie Okręgowym w Gdańsku na rozprawę w procesie o ochronę dóbr osobistych z powództwa prezesa PiS przeciwko byłemu prezydentowi, który rozpoczął się w marcu. Sprawa dotyczy m.in. wypowiedzi Wałęsy, że szef PiS jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską oraz zarzutów, że Kaczyński wydał polecenia "wrobienia" go, przypisania mu współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.

Reklama

"Wielu Polaków mogło zobaczyć, w jaki żenujący sposób sąd w Gdańsku prowadził proces o ochronę dóbr osobistych Jarosława Kaczyńskiego. Brak reakcji sądu na kolejne inwektywy Wałęsy każe postawić pytanie o obiektywizm tego procesu" - skomentowała rozprawę Mazurek na Twitterze.

Sąd zaproponował w czwartek zawarcie ugody między prezesem PiS oraz byłym prezydentem. Do zawarcia ugody nie doszło. Negocjacje w sprawie ugody między stronami, na prośbę sądu, trwały ponad dwie godziny. Czwartkowa rozprawa trwała z kolei ponad osiem godzin, z krótkimi przerwami. Wyrok w procesie ma zapaść 6 grudnia.

Wideo "Po co ja pana ministrem robiłem?" "A po co ja pana prezydentem?". Kaczyński i Wałęsa w sądzie

Mazurek napisała na Twitterze, że "ugodę sądową odrzucił Lech Wałęsa". "Nasza strona poszła na znaczne ustępstwa. Strona Wałęsy akceptowała oświadczenie, które było potwierdzeniem jego linii obrony" - podkreśliła rzeczniczka PiS.

Kaczyński domaga się od Wałęsy przeprosin i wpłaty 30 tys. zł na cele społeczne za wpisy na Facebooku od czerwca do września 2016 r. W pozwie stwierdzono, że ze strony byłego prezydenta padły zarzuty, iż "Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r." W oświadczeniu, którego domaga się od Wałęsy Kaczyński, ma znaleźć się stwierdzenie, że były to "bezprawne i nieprawdziwe zarzuty".

Kaczyński domaga się też przeprosin za słowa Wałęsy o tym, że "nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie". Prezes PiS chce też, by były prezydent przeprosił go za zarzuty wydania polecenia "wrobienia" go, przypisania mu współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.

Kaczyński i Wałęsa w gdańskim sądzie 1 9 Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa przed wejściem na salę rozpraw Autor zdjęcia: Adam Warżawa Źródło: PAP 9

Przeczytaj relację z czwartkowych zeznań