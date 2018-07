Rzeczniczka PiS: Tusk nie chce przegrać z Dudą

Słowa Donalda Tuska dotyczące rzucenia wyzwania prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu w wyborach prezydenckich, to sygnał, że nie będzie on startował w tych wyborach; Tusk nie chce przegrać z Andrzejem Dudą, który ma być kandydatem na prezydenta w 2020 r. - oświadczyła rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Zdjęcie Gdyby Jarosław Kaczyński zdecydował się kandydować (w wyborach prezydenckich - przyp. red.), to nie wahałbym się ani chwili i stanąłbym do takiego pojedynku - powiedział Donald Tusk /AFP

Podczas piątkowej rozmowy w TVN24 b. premier, szef Rady Europejskiej Donald Tusk, zapytany czy rośnie jego determinacja, aby wrócić do polskiej polityki, powiedział: "Za wcześnie jest na spekulacje. Znam te niektóre opinie i życzenia, ale jedno mogę powiedzieć dzisiaj - gdyby Jarosław Kaczyński zdecydował się kandydować (w wyborach prezydenckich - PAP), to nie wahałbym się ani chwili i stanąłbym do takiego pojedynku".

"Możecie w Polsce zapytać prezesa Kaczyńskiego, czy przyjmuje takie wyzwanie" - dodał Tusk.

Do sprawy odniosła się w sobotę w rozmowie z PAP rzeczniczka PiS Beata Mazurek, która stwierdziła, że wyzwanie Jarosława Kaczyńskiego przez Donalda Tuska to "rejterada przed prezydentem Andrzejem Dudą".

"To sygnał, że Tusk nie będzie startował w wyborach, bo wie, że Jarosław Kaczyński nie wybiera się kandydować" - stwierdziła Mazurek.

"Donald Tusk nie chce przegrać z Andrzejem Dudą, który według prezesa Kaczyńskiego, będzie kandydatem na prezydenta w 2020 r." - dodała.