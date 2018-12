Szereg postulatów nauczycieli został przez resort edukacji spełniony - podkreśliła w środę rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Jak zaznaczyła, jest zapowiedź rozmów na temat oczekiwań związkowców. "Nauczyciele mają zapewnienie, że wynagrodzenia będą rosły" - dodała.

Zdjęcie Beata Mazurek /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Rzeczniczka PiS była pytana w Radiowej Trójce o akcję protestacyjną nauczycieli, których głównym postulatem jest podniesienie pensji o tysiąc złotych. We wtorek o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej poinformował prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Popieramy działania nauczycieli, którzy udają się na zwolnienia lekarskie - powiedział.

Mazurek podkreśliła, że nauczyciele mają zapewnienie, że wynagrodzenia będą rosły. "Pierwsza podwyżka 5 proc. była w kwietniu, kolejna będzie w styczniu, następna została zaplanowana na 2020 rok" - powiedziała.

"Szereg postulatów został spełniony"

Rzeczniczka PiS zaznaczyła, że "szereg postulatów nauczycieli, związków zawodowych nauczycielskich, zostało przez resort edukacji spełnionych". Jak przyznała, zostało kilka postulatów, w tym dotyczący podwyżki o około tysiąc złotych. Mazurek powiedziała, że do końca kwietnia toczyć się mają rozmowy na temat propozycji i oczekiwań ze strony związków zawodowych.

"Mam nadzieję, że do eskalacji sytuacji, która miała miejsce wczoraj czy przedwczoraj, nie będzie dochodziło" - podkreśliła rzeczniczka PiS. Jak oceniła, "skala tych 'protestów' - w cudzysłowiu, bo każdy ma prawo pójść na zwolnienie, więc trudno to tak jednoznacznie nazywać - była nieduża". Według Mazurek absencja dotyczyła około 1000 nauczycieli.

ZNP domaga się m.in. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 1000 zł netto do płacy zasadniczej. Podwyżek takiej wysokości domaga się też Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Ile zarabiają pedagodzy?

Na pensję nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze (w wysokości określanej corocznie w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli) oraz dodatki określone w ustawie Karta nauczyciela.

Są to: dodatek za wysługę lat, dodatek wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy, dodatek funkcyjny nauczyciela doradcy, dodatek funkcyjny nauczyciela konsultanta, dodatek za warunki pracy, dodatek za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatek motywacyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy i doraźnych zastępstw.

Z tabeli będącej załącznikiem do rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli wynika, że od 1 kwietnia wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (tacy stanowią ponad 90 proc. wszystkich nauczycieli) wynosi dla stażysty 2417 zł brutto, nauczyciela kontraktowego - 2487 zł brutto, nauczyciela mianowanego - 2824 zł brutto, a dyplomowanego - 3317 zł brutto. Rozporządzenie określa wysokość minimalnych stawek, samorządy, jeśli chcą, mogą wypłacać wynagrodzenie zasadnicze wyższej wysokości niż określa rozporządzenie.

Część dodatków do płacy zasadniczej przepisy uzależniają wprost od wysokości wynagrodzenia zasadniczego i jest to m.in. dodatek za wysługę lat. Oznacza to, że rosną one zawsze, gdy rośnie płaca zasadnicza. Z kolei wysokość innych dodatków, np. motywacyjnego czy funkcyjnego, określają same samorządy w regulaminach wynagradzania.

Tegoroczna - kwietniowa podwyżka wynagrodzeń nauczycieli wyniosła 5,38 proc. W jej wyniku płace zasadnicze nauczycieli wzrosły w zależności od stopnia awansu zawodowego od 123 do 168 zł brutto.