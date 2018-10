Rzeczniczka PiS zaprzecza: Nie pracujemy nad ustawą o SN

- PiS nie pracuje w tej chwili nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym - powiedziała rzeczniczka partii Beata Mazurek. Jednocześnie oświadczyła, że wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE będą respektowane.

Zdjęcie Rzecznik PiS Beata Mazurek /Marcin Obara /PAP

Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował w ubiegły piątek o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów. TSUE przychylił się w pełni do wniosku Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Czaputowicz: Potrzebna nowelizacja

Reklama

Szef MSZ Jacek Czaputowicz powiedział w poniedziałek, że według wstępnej analizy po decyzji TSUE potrzebna będzie nowelizacja ustawy o SN, by przywrócić na stanowiska odesłanych na emeryturę sędziów.

O słowa szefa dyplomacji pytana była we wtorek w Sejmie rzeczniczka PiS. "Czekam na ruch ze strony pana ministra Czaputowicza" - powiedziała Mazurek. Podkreśliła jednocześnie, że wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE będą "respektowane". "Natomiast czekam na propozycję, którą przedstawi ewentualnie rząd, ponieważ to rząd dysponuje materiałami, korespondencją pomiędzy rządem a TSUE" - dodała.

Mazurek: PiS nie pracuje nad nowelą

Mazurek oświadczyła, że PiS, jako klub nie pracuje nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Dodała, że nie ma wiedzy, czy nad projektem noweli pracuje rząd.

Rzeczniczka PiS wskazywała jednocześnie, że polski parlament ma pełne prawo do tego, by reformować wymiar sprawiedliwości. "Inne państwa też to robią i nie jest to kwestionowane. Natomiast w jakim zakresie i kiedy będziemy to rozstrzygać w parlamencie - takiej wiedzy nie mam" - oświadczyła.

Mazurek była także pytana o wtorkowe spotkanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "To były normalne rozmowy, one odbywają się zawsze, kiedy prezes jest w Sejmie, więc niczego nadzwyczajnego tutaj proszę się nie doszukiwać" - oświadczyła.

Anna Tustanowska, Aleksandra Rebelińska