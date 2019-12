Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz usłyszał 55 zarzutów - przekazał Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych.

Zdjęcie Prezes Iustitii sędzia Krystian Markiewicz /Jan Bielecki /East News

Krystian Markiewicz to jeden z najbardziej znanych krytyków zmian w sądownictwie przeprowadzanych przez obecne władze.

Reklama

Jak poinformował w komunikacie rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab, zarzuty dyscyplinarne postawione sędziemu Markiewiczowi mają związek z pismami, które sędzia ten wraz z zarządem "Iustitii" skierował w maju do sędziów sądów dyscyplinarnych. W pismach tych zarząd Iustitii zaapelował do sędziów o powstrzymanie się od orzekania do czasu wyjaśnienia przez Trybunał Sprawiedliwości UE wątpliwości co do postępowań dyscyplinarnych w Polsce i statusu nowych sędziów SN.

Według zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysława Radzika, sędzia Markiewicz naruszył tym samym konstytucyjną zasadę apolityczności sędziów i obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim.

Rzecznik dyscyplinarny sędziów przekazał też, że zwrócił się już do prezesa Izby Dyscyplinarnej SN Tomasza Przesławskiego o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego I instancji, który rozpozna sprawę Markiewicza.

"Bezpośrednio po tym, prowadzący postępowanie dyscyplinarne rozważy złożenie wniosku do sądu dyscyplinarnego o zawieszenie obwinionego sędziego w czynnościach służbowych z obniżeniem wysokości jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia" - dodał rzecznik dyscyplinarny sędziów.

W listopadzie zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko Markiewiczowi, a także kilku innym sędziom. Zarzuty dotyczyły tego, że przewodniczący Iustitii nie stawił się na wezwanie w charakterze świadka w związku ze sprawą "afery hejterskiej" w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Na niedzielnej demonstracji w obronie sędziego Pawła Juszczyszyna (domagał się ujawnienia list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa, po czym został odwołany z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie) przedstawił "pięć podstawowych postulatów", których domagają się sędziowie.